Адронний колайдер зіштовхнув перші протони

Перші зіткнення пучків протонів зафіксовані у Великому адронному колайдері - найбільшому прискорювачі елементарних частинок, знову запущеному після річного ремонту поблизу Женеви.

Як повідомляє NEWSru, за даними Європейського центру ядерних досліджень (ЦЕРН), колайдер було знову запущено 20 листопада. Зараз пучки протонів рухаються по 27-кілометровому тунелю, розташованому на глибині 100 метрів на кордоні Швейцарії і Франції, практично із швидкістю світла - за 1 секунду вони долають шлях по колу 11 тисяч разів і розганяються тисячами надпровідних магнітів.

Як очікується, до січня-лютого енергія пучків досягне 7 тераелектронвольт (ТЕВ) або 3,5 ТЕВ на пучок, що в кілька разів більше нинішньої. Тоді й розпочнуться експерименти, заради яких, власне, і створювався прискорювач вартістю 10 млрд. франків (9,8 млрд. доларів).

За допомогою аналізу результатів зіткнення частинок учені сподіваються глибше проникнути в таємниці матерії, досягти найвищих з будь-коли вивчених енергій. При найбільш оптимістичному результаті дослідники зможуть відтворити умови, що існували 13 млрд. років тому через 1-2 трильйонних долі секунди після Великого вибуху, що привів, за однією з оцінок, до виникнення нашого Всесвіту.