Японія запустила супутник-розвідник

Японія успішно вивела на навколоземну орбіту супутник-розвідник за допомогою своєї ж ракети-носія.

Як повідомляє телекомпанія NHK, запуск відбувся у суботу вранці з космодрому Танегасіма на південному заході Японії. Через 20 хвилин після запуску допоміжна і перша ступені ракети-носія відокремилися відповідно до заданого графіка.

Запуск урядового супутника, призначеного для збору інформації, що стосується національної безпеки, є частиною розробленої в 1998 році програми, яка була прийнята у зв`язку з випробуваннями Північною Кореєю балістичної ракети.

Супутник оснащений приладами спостереження високої роздільної здатності. Вони можуть фіксувати на поверхні Землі об`єкти завдовжки в 60 см.

Газета.ру