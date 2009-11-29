Японія запустила супутник-розвідник
00:04, 29 листопада 2009Наука та IT
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Оснащений приладами спостереження високої роздільної здатності
Японія успішно вивела на навколоземну орбіту супутник-розвідник за допомогою своєї ж ракети-носія.
Як повідомляє телекомпанія NHK, запуск відбувся у суботу вранці з космодрому Танегасіма на південному заході Японії. Через 20 хвилин після запуску допоміжна і перша ступені ракети-носія відокремилися відповідно до заданого графіка.
Запуск урядового супутника, призначеного для збору інформації, що стосується національної безпеки, є частиною розробленої в 1998 році програми, яка була прийнята у зв`язку з випробуваннями Північною Кореєю балістичної ракети.
Супутник оснащений приладами спостереження високої роздільної здатності. Вони можуть фіксувати на поверхні Землі об`єкти завдовжки в 60 см.
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