Microsoft ламає голову над проблемою «екрану смерті» у Windows 7
08:17, 02 грудня 2009Наука та IT
7214 0
Попередні системи – також під загрозою
Представники Microsoft підтвердили у вівторок, що намагаються вирішити виявлену в новій операційній системі Windows 7 проблему «чорного екрану смерті».
Виникнення подібної помилки означає, що після входу в Windows 7 користувач бачить абсолютно чорний екран.
У Microsoft заявили, що вивчають повідомлення, згідно з яким причиною «екрану смерті» стало останнє оновлення системи безпеки, випущене 10 листопада.
Попередні операційні системи Microsoft - Vista, XP та інші – також знаходяться під загрозою через виявлену «діру».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter