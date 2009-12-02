Microsoft ламає голову над проблемою «екрану смерті» у Windows 7

Представники Microsoft підтвердили у вівторок, що намагаються вирішити виявлену в новій операційній системі Windows 7 проблему «чорного екрану смерті».

Виникнення подібної помилки означає, що після входу в Windows 7 користувач бачить абсолютно чорний екран.

У Microsoft заявили, що вивчають повідомлення, згідно з яким причиною «екрану смерті» стало останнє оновлення системи безпеки, випущене 10 листопада.

Попередні операційні системи Microsoft - Vista, XP та інші – також знаходяться під загрозою через виявлену «діру».

Газета.ру