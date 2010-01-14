Флешки - слабка ланка у кібервійні

Міністерство національної безпеки (Ministry of National Defense) Південної Кореї заборонить використання флешек на територіях військових баз у країні, повідомляє Лента.ру з посиланням на Defense news. Заборону буде видано одразу після заміни систем обміну даними на більш захищене щодо безпеки рішення.

За словами представника міністерства, для цього передбачено ввести новий сервер, відповідального за зв`язок його відомства із штабами армії, ВМС і ВПС. На запуск нової системи обміну даними влада готова виділити 2,5 мільйона доларів.

Поки що, через відсутність зв`язку між внутрішніми військовими мережами і зовнішнім світом, офіційні представники південнокорейських військових сил вимушені користуватися USB флеш-драйвами. За даними Командування оборони і безпеки країни (Defense Security Command), в 2009 році ця практика призвела до 95 тисяч спроб викрадення важливої військової інформації.

Рішення міністерства було продиктоване недавнім витоком даних щодо спільних планів південнокорейських і американських військових, викрадених хакером з флешки місцевого офіцера Об`єднаного командування збройних сил (Combined Forces Command).

У липні 2009 року урядові сервери Південної Кореї, як і ряд корпоративних комп`ютерних мереж, протягом кількох днів протистояли масованій мережевій атаці. За даними розвідувальних служб країни за цими спробами могли стояти хакери з Північної Кореї. Відомо, що на озброєнні останньої є спеціальний кіберпідрозділ, що спеціалізується на зломах військових мереж Південної Кореї і США.