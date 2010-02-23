Віруючі мають змогу замовити молебень через сайт Чернівецької єпархії

Чернівецька єпархія Української православної церкви Московського патріархату відкрила сайт, через який віруючі мають змогу написати записки з проханням помолитися за здоров’я чи за упокій, а також отримати відповіді на запитання від священнослужителів.

Як повідомили кореспондентові УНІАН розробники сайту, мета такої послуги – «залучити чимбільшу кількість людей до божого благословення і повернути до витоків православної віри».

Усі отримані електронні записки зачитуватимуться священиком Чернівецької єпархії о. ПАВЛОМ на Божественній літургії.

Крім цього, на сайті представлені молитви, книги, архіпастирські настанови, духовні телепередачі та аудіозаписи.