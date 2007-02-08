Нова Skoda Superb матиме незалежну задню підвіску (фото)

Skoda Superb

Прем`єра нового покоління флагмана модельного ряду Skoda - середньорозмірного седана Skoda Superb - має відбутися вже в червні ц.р. Про це в інтерв`ю виданню Just-Auto заявив директор з питань маркетингу чеської компанії Марсель Фаррерас (Marcel Farreras). За його словами, новинка буде побудована на "розтягнутій" платформі другого покоління Skoda Octavia і одержить незалежну задню підвіску.

Глава британського підрозділу Skoda Кріс Крафт (Chris Craft) у свою чергу заявив, що новий Superb розроблявся чеськими фахівцями, і має мало спільного з моделями Volkswagen. При цьому, як слушно зауважують експерти, Крафт чомусь забув про той факт, що новий VW Passat, який є одним з найбільш вірогідних "донорів" для цієї новинки, побудований саме на збільшеній у розмірах і дещо модернізованій платформі VW Golf V / Skoda Octavia.

Нагадаємо, що перше покоління Skoda Superb було створене на подовженому на 10 сантиметрів шасі VW Passat B5, а від свого "прабатька" чеський седан відрізнявся лише оформленням передньої частини кузова і модернізованими задніми ліхтарями.

Торік Superb зазнав невеликого рестайлінгу, після якого у нього з`явилася нова гратчата радіатора та нова комбінація приладів.

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