Духовний лідер Ірану аятолла Сейєд Алі Хаменеі заявив, що нафта і газ рано чи пізно вичерпаються, тому Тегеран мусить розвивати ядерну енергетику і для цього не треба "благати Захід", повідомляє Associated Press. "Запаси нафти і газу не вічні, і якщо нація не думає про розвиток своїх майбутніх енергетичних потреб, вона залежатиме від сил, які шукають впливу", - заявив аятолла Алі Хаменеі під час телевізійного виступу.

Духовний лідер країни також наголосив, що ті, хто каже, ніби Ірану не потрібні ядерні технології, мають "неглибокий розум", і підтвердив рішучість країни "серйозно продовжувати" свою діяльність в ядерній сфері.

Сейєд Алі Хаменеі в 1981-1889 рр. був президентом Ірану. Обраний на посаду Вищого керівника (рахбара) Ірану 4 червня 1989, наступного дня після смерті засновника Ісламської Республіки Іран великого аятолли Хомейні.