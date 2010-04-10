Українсько-канадський проект супутника зв'язку буде продовжено

Київ має намір продовжити реалізацію українсько-канадського проекту із створення супутника зв`язку вартістю 254 млн. дол. Про це повідомив журналістам генеральний директор Національного космічного агентства України Юрій Алексєєв. За його словами, цю позицію підтвердив прем`єр-міністр країни Микола Азаров на зустрічі 31 березня 2010 р. з послом Канади Даніелем Кароном. Глава уряду доручив протягом тижня вирішити всі нез’ясовані питання щодо контракту, зокрема встановити, чому відбулося подорожчання проекту.

Ю.Алексєєв додав, що запуск супутника зв`язку намічений на квітень 2012 р.

У серпні 2009 р. уряд Юлії Тимошенко повідомив про перемогу канадської компанії MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd (MDA) в конкурсному відборі на створення космічного сегменту національної супутникової системи зв`язку "Либідь". Видатки в сумі 254 млн. дол. покриваються за рахунок кредиту Канадського експортного агентства (EDC), виданого на 10 років під 5,1% річних. У грудні 2009 р. MDA повідомила про підписання контракту з Україною, уточнивши, що закінчити узгодження деталей планується в найближчі місяці.

Канадське експортне агентство виділило необхідні кошти, але вони не використовуються через неузгодженості технічних позицій.

РосБізнесКонсалтинг