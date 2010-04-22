Німеччина виявилась серед лідерів інтернет-злочинності

Німеччина посіла перше місце в Європі з розповсюдження шкідливих програм, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на щорічну доповідь корпорації Symantec, яка спеціалізується на розробці антивірусного ПЗ.

За даними доповіді, 2009 року 12 відсотків вірусних програм у європейському сегменті інтернету було запущено з німецьких комп`ютерів. За цим показником ФРН обігнала Велику Британію, яка посіла друге місце (9 відсотків), і Росію (8 відсотків).

Німеччина також посіла перше місце з розповсюдження так званих бот-мереж, які об`єднують десятки заражених комп`ютерів, які використовують хакери. Як зазначають експерти Symantec, частка німецьких комп`ютерів в бот-мережах становить 14 відсотків.

Загалом, як зазначає DW, в десятьох найбільших бот-мережах задіяні мінімум п`ять мільйонів заражених комп`ютерів, 85 відсотків спаму розсилається саме через бот-мережі.