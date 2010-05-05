У світі не вистачить пристроїв для зберігання цифрових данних

Сучасна цивілізація скоро вироблятиме таку кількість цифрових даних, що не вистачатиме записуючих пристроїв для їх зберігання, попереджає директор однієї з дослідницьких лабораторій компанії Intel Джим ХЕЛД.

"Гігантська кількість даних, які створюються, вже зараз більша, ніж ми можемо утримати", - сказав Д.ХЕЛД, виступаючи на конференції у Брюсселі, передає РІА «Новости».

На думку вченого, швидке зростання об`ємів даних скоро приведе світ до "йоттабайтової ери", коли кількість інформації перевищить йоттабайт - квадрильон гігабайт.

"Ми ж досягли зеттабайтового діапазону (трильйони гігабайт)", - додав Д.ХЕЛД.

Він вважає, що експоненціальне зростання кількості цифрової інформації пов`язане зі збільшенням залежності від інтернет-сервісів, розповсюдженням смартфонів з відеокамерами, зростаючими вимогами корпоративних інформаційних систем.

"(Американська торгова мережа) Walmart додає по мільярду записів на хвилину у свої бази даних. Відеосервіс YouTube містить більше даних, ніж усі комерційні телеканали передають за рік. Великий адронний коллайдер може генерувати терабайты даних на секунду", - навів приклади Д.ХЕЛД.