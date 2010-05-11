Ветеранів України й Росії зв'язали телемостом

У Києві й Тулі пройшов наймасовіший Інтернет-міст, що зв`язав ветеранів Великої Вітчизняної війни України та Росії.

Про це УНІАН повідомили організатори Інтернет-моста «Спільна перемога - безцінна спадщина».

У WiMAX-мості «Спільна перемога – безцінна спадщина» взяли участь представники регіональних і муніципальних ветеранських організацій міст-героїв Києва та Тули. 9 травня за проведенням телемоста стежили 9 тисяч людей у Росії та тисяча – в столиці України.

Перед початком WiMAX-моста віце-прем`єр-міністр України Володимир СЕМІНОЖЕНКО сказав журналістам: «Я дуже радий, що день спільної Перемоги сприяє об`єднанню України та Росії, відродженню наших дружніх відносин і консолідації, яка проходить у самій Україні. Пам`ять про Велику Вітчизняну війну, про перемоги допоможе консолідувати наші країни, щоб кращі сторінки спільних перемог ми використовували для нових перемог, які нам належить здобути».

Організатор Інтернет-моста на основі технології зв`язку четвертого покоління (4G) інвестор Кирило ДМИТРІЄВ зазначив, що «Росію й Україну об`єднують не лише великі перемоги, але й можливості використовувати сучасні інтернет-технології для активнішого спілкування й спільної модернізації економік».

WiMAX-міст «Спільна перемога – безцінна спадщина» організовано міжнародним оператором зв`язку FreshTel.

FreshTel й надалі планує створювати можливості для спілкування за допомогою Інтернет-мостів. Наступного разу оператор встановить Інтернет-міст між вищими навчальними закладами й школами Росії та України.

Довідка УНІАН. FreshTel – перший оператор зв`язку четвертого покоління в Україні. Мережа заснована на технології Mobile WIMAX й надає абонентам високошвидкісний, мобільний і безлімітний доступ в Інтернет. Швидкість з`єднання на один абонентський пристрій досягає 10 Мбіт/с. Мережа працює в частотному діапазоні 3,4 – 3,6 Ггц. У вересні 2009 року FreshTel з`явився в Києві. Сьогодні FreshTel налічує 25 тис. абонентів в Україні і 12 тис. - у Росії.

Серед акціонерів проекту – Icon Private Equity й Intel Capital.

Мобільний широкосмуговий інтернет четвертого покоління (4G) забезпечує в 10 разів вищу швидкість передачі даних, ніж попереднє покоління 3G, дозволяє дивитися онлайн-телебачення й здійснювати відеодзвінки.

Проведення телемоста за допомогою технології 4G обходиться в 100-150 разів дешевше, ніж організація традиційного телемоста через телевізійний супутниковий канал.