Google виведе телеглядачів в інтернет

Корпорація Google представила Google TV - платформу, що дозволяє телеглядачам проглядати ролики на YouTube та інших сайтах, а також відвідувати будь-які веб-сторінки за допомогою вбудованого браузера Chrome.

Google TV дозволяє шукати потрібні фільми, кліпи й передачі. Пошук проводиться як в інтернет-контенті, так і по супутникових і кабельних каналах і навіть контенті деяких цифрових відеорекордерів. Імовірно, пошукові запити можна буде набирати за допомогою пульта дистанційного керування або додатку на смартфоні користувача.

Google TV підтримуватимуть деякі нові телевізори. Для інших пропонується телеприставка, що додає потрібні функції.

Партнерами Google в телевізійному проекті є Sony і Logitech. Перші пристрої з підтримкою Google TV з`являться у продажу в США восени 2010 року.

Лента.ру