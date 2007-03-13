Єврокомісія взялася за бензиновий туризм

Європейська комісія пропонує поступово збільшити мінімальний рівень оподаткування дизельного пального для вантажних перевезень, так званого “комерційного дизпального”.

Як повідомили УНІАН, у прес-службі Єврокомісії, до 2014 року мінімальний рівень податку на “комерційне дизпальне” пропонується підвищити в усіх країнах-членах ЄС з 302 до 380 євро за 1000 літрів.

Крім того, Єврокомісія пропонує надати країнам-членам право більш гнучко приймати рішення щодо різниці між оподаткування “комерційного” та некомерційного дизпального.

За даними Єврокомісії, всі ці заходи мають сприяти покладенню краю “бензиновому туризму”, коли водії трейлерів спеціально роблять додаткові кілометри для того, щоб заправитися в країні-члені ЄС, де рівень податку на “комерційне дизпальне” нижчий, відповідно, нижча й ціна на нього.

“Я переконаний, що Європейський ринок вантажних автомобільних перевезень, на сьогодні повністю відкритий до конкуренції, не може більше дозволяти собі мати надмірну різницю в оподаткування дизелю, якій використовується трейлерами країн-членів”, - цитується у повідомленні комісар ЄС з питань оподаткування та митного союзу Ласло КОВАЧ.

В прес-службі Єврокомісії також зазначили, що зменшення різниці між рівнем оподаткування та підвищення мінімального податку на “комерційне дизпальне” призведе до зменшення “бензинового туризму”, а як наслідок – до зменшення викидів СО2 в атмосферу.

В ЄС-25 (без Болгарії та Румунії, які приєдналися цього року), на автомобільний транспорт припадало 19,3% всіх викидів СО-2.