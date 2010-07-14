УДЦР попереджає: iPhone в Україні не може використовуватися

Популярний у світі телефон марки iPhone в Україні не сертифікований і не може використовуватися.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Українського державного центру радіочастот (УДЦР).

У повідомленні наголошується, що в українських інтернет-магазинах з`явилося багато пропозицій про продаж сучасної марки мобільних телефонів iPhone за вигідними цінами.

За даними УДЦР, кілька днів тому у ЗМІ з`явилося повідомлення, що телефони цієї марки (передбачувана ціна - від 2000 до 2700 дол. за апарат, а в США офіційна ціна новинки - від 199 до 299 дол.) надійдуть в офіційний продаж як мінімум через тиждень.

Український державний центр радіочастот учергове застерігає громадян від придбання телефонів марки iPhone в українських магазинах.

«Продавці тіньового ринку вкотре намагаються підсунути українцям нелегальний товар, який через декілька місяців може стати непотрібним вам і перетворитися на дорогу іграшку», - йдеться в повідомленні прес-служби.

За інформацією УДЦР, iPhone на сьогодні у нас не сертифікований, а тому, відповідно до законодавства, не може ввозитися на територію України і реалізовуватися через торгову мережу. А при підключенні до мережі оператор внесе цей телефон до так званого сірого списку і згодом назавжди припинить його обслуговування.

Без проблем працюватимуть в Україні лише ті телефони марки iPhone, які ввезені громадянами з-за кордону або одержані ними в міжнародних поштових відправленнях для власних потреб (нагадуємо, що можна ввезти два телефони).

Ці телефони повинні бути зареєстровані в узагальненій базі даних кодів IMEI мобільних терміналів, які веде Український державний центр радіочастот.

УДЦР також повідомив, що 13 червня 2010 року набув чинності Закон України №2299 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного нагляду у сфері зв`язку”. Закон передбачає, зокрема, додаткові повноваження для Державної інспекції зв`язку щодо проведення перевірок суб`єктів господарювання, в т.ч. й дотримання ними умов реалізації засобів зв`язку.

В УДЦР відзначили, що суб`єкти господарювання, згідно з відповідним рішенням Національної комісії з питань регулювання зв`язку, мають право здійснювати реалізацію тільки тих радіоелектронних і випромінювальних пристроїв, які відповідають встановленим законодавством умовам їх застосування в Україні.