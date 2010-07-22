Закінчується створення єдиного державного веб-порталу

У Державній службі спеціального спецзв’язку завершують створення єдиного державного веб-порталу «Електронна Україна» та ініціюють запровадження єдиних для державних органів форматів електронних документів і вимог до електронного цифрового підпису.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держспецзв’язку, про це заявив перший заступник голови цього відомства Олександр ЦУРКАН на урядовій нараді з питань електронного документообігу, яка відбулася сьогодні у Києві під головуванням віце-прем’єр-міністра Сергія ТІГІПКА.

Зокрема, у Держспецзв’язку звертають увагу, що державні органи застосовують різні технічні рішення для створення інформаційно-телекомунікаційних систем для електронного документообігу, що призвело до несумісності його форматів.

«Вищезазначений підхід до створення електронного документообігу в державних органах не дає можливості побудувати єдину інформаційно-аналітичну систему контролю та здійснювати належне державне управління», - наголосив перший заступник голови Держспецзв’язку.

За словами О.ЦУРКАНА, з метою усунення зазначених недоліків та відповідно до вимог чинного законодавства у відомстві розроблено сучасний державний програмно-технічний комплекс центру сертифікації ключів та завершується створення єдиного державного веб-порталу «Електронна Україна».

Крім цього, Держспецзв’язку запропонувала спільно з Державним комітетом України з питань науки, інновацій та інформатизації створити робочу групу, в рамках якої об’єднати зусилля над розробкою, запровадженням та використанням єдиних для державних органів форматів електронних документів та єдиних форматів і вимог щодо електронного цифрового підпису.

З метою визначення найбільш очікуваних підприємцями державних послуг в електронному вигляді та їх найшвидшого впровадження Держспецзв’язку також запропонувала Державному комітету з питань регуляторної політики та підприємництва взяти активну участь в цій роботі.