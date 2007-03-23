Мобільний зв`язок UMC відновили у трьох районах Києва

Мобільний зв`язок компанії UMC у трьох районах Києва повністю відновлено.

Про це повідомив кореспондентові УНІАН експерт із зовнішніх відносинах UMC Віталій МУХІН. "Зв`язок відновлено вже близько години", - сказав він.

За його даними, мобільний зв`язок в трьох районах Києва (Печерському, Солом’янському і Шевченківському) був порушений сьогодні вдень на декілька годин у зв`язку з тими, що проводилися компанією Siemens роботи на комутаторі, що обслуговують ці три райони.

В.МУХІН вибачається перед абонентам компанії за тимчасові незручності.

Довідка УНІАН. Мережа ЗАТ «Український Мобільний Зв`язок» (UMC) охоплює понад 95% території України, на якій проживає 99% населення, компанія обслуговує понад 20,75 млн. абонентів.

UMC є 100% дочірньою компанією ВАТ «Мобільні Телесистеми» (NYSE: MBT), найбільшого оператора мобільного зв`язку в Росії й країнах СНД.