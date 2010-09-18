Укртелеком розширив роумінг в Румунії і Єгипті

00:46, 18 вересня 2010
Наука та IT
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Прес-служба повідомляє про оператора

Компанія «Укртелеком» розширила міжнародний роумінг для абонентів у Румунії і Єгипті.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі "Укртелекому".

Тепер абоненти компанії можуть скористатися мобільним Інтернетом у Румунії в мережі оператора Vodafone Roaming Services SARL (ТМ Vodafone).

Також мобільний Інтернет став доступний абонентам «Укртелекому» в Єгипті у мережі оператора Vodafone Egypt Telecommunications S.A.E. (Vodafone).

 

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