Укртелеком розширив роумінг в Румунії і Єгипті
00:46, 18 вересня 2010Наука та IT
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Прес-служба повідомляє про оператора
Компанія «Укртелеком» розширила міжнародний роумінг для абонентів у Румунії і Єгипті.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі "Укртелекому".
Тепер абоненти компанії можуть скористатися мобільним Інтернетом у Румунії в мережі оператора Vodafone Roaming Services SARL (ТМ Vodafone).
Також мобільний Інтернет став доступний абонентам «Укртелекому» в Єгипті у мережі оператора Vodafone Egypt Telecommunications S.A.E. (Vodafone).
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