«ЕДАПС» розробив унікальну голографічну технологію

На міжнародній конференції Holopack-Holoprint 2010 у Малайзії консорціум «ЕДАПС» представив унікальну голографічну технологію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі консорціуму, в середині листопада в Куала-Лумпуре (Малайзія) відбулася щорічна конференція Holopack-Holoprint 2010 – захід, присвячений голографічній промисловості, нововведенням технологій і досягненням у цій галузі. Тему форуму - «Голографія: погрози і можливості» - було вибрано таким чином, щоб обговорити подальший розвиток голографії за участю гравців світового ринку, зацікавлених компаній і експертів. Слово «погрози» в темі конференції, за словами її учасників, варто розцінювати не буквально, а як один із пунктів для дискусії про те, як зробити існуючі голографічні технології ще більш захищеними і зручними для визначення їх достовірності. На думку фахівців, це можна забезпечити за допомогою двох шляхів: розробки принципово нових елементів і комбінування вже наявних технологій.

Всього в конференції Holopack-Holoprint 2010 взяли участь представники кількох десятків країн, зокрема – Голландії, Японії, Туреччини, Індії, Канади, Китаю. Україну на конференції представляло спеціалізоване підприємство «Голографія» (учасник Консорціуму «ЕДАПС»), яке всесвітньо відоме завдяки новітнім технологіям і ноу-хау в голографічній галузі. На форумі Holopack-Holoprint 2010 в Куала-Лумпуре українські фахівці презентували революційну технологію – Biprint.

За словами провідного фахівця оптичної ділянки СП «Голографія» Ігната ПОГАНЯ, технологія Biprint – це отримання поліграфічного малюнка за допомогою голографічної маски. Використовуються деметалізовані голограми (також ноу-хау фахівців підприємства), що дозволяє одержати поліграфічне зображення високої якості – з розділенням до 5000 dpi. На голографічну маску з малюнком наноситься поліграфічна фарба, потім експонується. На тих ділянках, де є голограма, вона полімеризується. Створені за допомогою технології Biprint зображення можна застосовувати для захисту від підробки грошових купюр, цінних паперів, посвідчень особи, елітних товарів.

«Це райдужна голограма, яка ідеально стикується з поліграфічним зображенням. Технологія унікальна, аналогів у світі не існує», – зазначив І.ПОГАНЬ. За словами експерта, «є два шляхи вдосконалення і боротьби з підробками голограм. Або вдосконалювати наявні досягнення, або комбінувати їх. У технології Biprint ми об`єднали достоїнства поліграфії та голографії, щоб одержати принципово новий, надзахищений елемент».

Крім того, технологія відкриває нові можливості для створення півтонових зображень, мікротекстів, прихованих зображень і тому подібних «фішок», які роблять підробку голограм Biprint неможливою, а впізнанність і можливість візуальної ідентифікації достовірності підвищує в рази.

Основна перевага для споживачів цієї технології – це те, що її не можна навіть імітувати, зазначив І.ПОГАНЬ.

У прес-службі «ЕДАПС» нагадали, що трохираніше фахівці СП «Голографія» презентували ще одне своє ноу-хау – біграми. Ця унікальна технологія дозволяє надійно захистити товари і документи від підробок та істотно підвищити їх упізнанність. Технологія створення біграм також є революційною – вперше в світовій практиці інженери-оптики нанесли голографічне зображення не на традиційну основу, а на базову голограму. Це дозволило досягти ефекту динаміки, об`ємного зображення.

На сьогоднішній день голографічний захист документів і товарів стає все популярніше. За допомогою голограм захищають свої банкноти понад 80 країн світу. Ефективним визнано захист акцизних марок за допомогою голографічних захисних елементів зі спеціальними прихованими мітками (це дозволяє мінімізувати тіньовий ринок алкоголю і тютюну і забезпечити стабільні надходження до бюджету від акцизних зборів).

При цьому експерти відзначають ненадійність використання інших елементів захисту, наприклад штрих-кода, який, завдяки простоті імітування і підробки, дає великі можливості різного роду аферистам і фальсифікаторам, відзначили в консорціумі.