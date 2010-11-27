Супутник підключить до інтернету віддалені куточки Європи
00:18, 27 листопада 2010Наука та IT
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Доступ надшвидкий широкосмужний
Запущено супутник, створений для того, щоб забезпечити надшвидкий широкосмужний доступ в інтернет споживачам з віддалених районів Європи, повідомляє Бі-бі-сі.
Супутник Hylas-1 британського виробництва був виведений на орбіту ракетою "Аріан-5", що стартувала у Французькій Гвіані.
Послугами супутника зможуть користуватися до 300 тис. приватних споживачів і бізнесів водночас.
2012 року планується запустити другий супутник, що дасть змогу системі обслуговувати до мільйона користувачів.
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