Супутник підключить до інтернету віддалені куточки Європи

Запущено супутник, створений для того, щоб забезпечити надшвидкий широкосмужний доступ в інтернет споживачам з віддалених районів Європи, повідомляє Бі-бі-сі.

Супутник Hylas-1 британського виробництва був виведений на орбіту ракетою "Аріан-5", що стартувала у Французькій Гвіані.

Послугами супутника зможуть користуватися до 300 тис. приватних споживачів і бізнесів водночас.

2012 року планується запустити другий супутник, що дасть змогу системі обслуговувати до мільйона користувачів.