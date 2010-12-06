Медведєв наказав знайти винних у загибелі трьох супутників

Президент Росії Дмитро Медведєв доручив голові контрольного управління своєї адміністрації Костянтину Чуйченку і генпрокуророві Юрію Чайці перевірити витрачання коштів на програму ГЛОНАСС, повідомила прес-секретар президента Наталя Тімакова.

Медведєв також зажадав "провести перевірку втрати трьох супутників угруповання ГЛОНАСС і подати йому пропозиції щодо відповідальності осіб, причетних до того, що сталося".

5 грудня три супутники ГЛОНАСС-М після невдалого старту потонули в несудноплавному районі Тихого океану в районі Гавайських островів. Як повідомляли джерела в ракетно-космічній галузі, ракета-носій "Протон-М", яка мала вивести космічні апарати на орбіту, після запуску з Байконура відхилилася від курсу на 8 градусів.

Проте офіційно причини аварії наразі не названо.