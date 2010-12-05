Три російські супутники впали в Тихий океан

Три супутники "Глонасс-М", запущені в неділю з Байконура на ракеті-носієві "Протон-М" для завершення формування російського навігаційного угрупування ГЛОНАСС, за попередніми даними, впали в несудохідному районі Тихого океану, орієнтовно неподалік Гавайських островів.

Як передає РІА Новости, про це повідомило джерело в ракетно-космічній галузі.

"Балістики всі перевірили: розгінного блоку ДМ-3 з космічними апаратами немає ні на основній, ні на проміжній, ні на аварійній орбітах. Розрахунки показують, що, швидше за все, розгінний блок з космічними апаратами впав в Тихому океані в районі Гавайських островів", - сказав співрозмовник агентства.

Раніше джерело, яке брало участь в операції з виведення космічних апаратів на орбіту, повідомляло, що супутники, за попередніми даними, виведені на вищу, ніж потрібно, орбіту.

Всього на орбіті в системі ГЛОНАСС з виведенням цих трьох супутників повинні були запрацювати 24 супутники - по вісім космічних апаратів у трьох площинах.

Російська глобальна навігаційна супутникова система ГЛОНАСС - аналог американської GPS - було введено в експлуатацію в 1993 році. ГЛОНАСС призначена для визначення за допомогою портативних або вбудованих супутникових приладів-навігаторів місцерозташування і швидкості руху морських, повітряних і сухопутних об`єктів, у тому числі й людей, з точністю до одного метра. Для навігації використовуються цифрові карти, дані яких вводяться у навігатори.