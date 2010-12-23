Тігіпко: в найближчі 3-5 років буде дефіцит програмістів

Віце-прем’єр міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО наголошує на необхідності розвивати в Україні сектор програмування.

Як передає кореспондент УНІАН, під час свого виступу у Тернополі при представленні нового голови облдержадміністрації він зауважив, що надходження від експорту металургії становлять 2,8 млрд. дол., експорту сільського господарства – 9,5 млрд., хімії – 3,5 млрд. «А експорт програмного продукту складає 1 млрд. дол. І в останні роки ці надходження подвоюються за кожен рік», - сказав С.ТІГІПКО.

За його даними, у сфері програмування в Україні працюють 200 тис. програмістів, з них 50 тис. – офіційно. «У них середня зарплата 1,3 тис. доларів. Можна уявити, які тут резерви для країни, які це робочі місця, тільки дайте їм можливість працювати офіційно», – наголосив С.ТІГІПКО.

За його підрахунками, на найближчі 3-5 років дефіцит програмістів становитиме орієнтовно 50 тис.

«Якщо розумно допоможемо тут, а тут є чим займатися, можна отримати достатньо швидко гарні результати», – переконаний С.ТІГІПКО.

При цьому він наголосив, що для отримання результатів необхідно провести секторну реформу.