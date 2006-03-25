ГПУ дослідить таємницю ”25-го кадру”

Центральна виборча комісія направила до Генеральної прокуратури України матеріали скарги Партії регіонів про використання опонентами електронних технологій (так званий «25 кадр»).

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалене сьогодні на засіданні ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня о 19.00 на УТ-1 в рамках агітаційної кампанії демонструвався фільм блоку «Наша Україна» під назвою «Загроза. Страшна правда», в якому йдеться про хід виборчої кампанії в Донецькій області, список Партії регіонів і загрозу реваншу.

Партія регіонів звернулася до Генеральної прокуратури, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, ПАРЄ, ОБСЄ і Центральної виборчої комісії з проханням дати оцінку фільму.