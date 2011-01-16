Ізраїль провів випробування сильного комп'ютерного вірусу

Ізраїль провів випробування погужного комп`ютерного вірусу, здатного вивести з ладу атомну станцію, на своїй власній АЕС, повідомляє Бі-бі-сі. Як повідомляє газета "Нью-Йорк Таймс", це стало частиною спільних американо-ізраїльських зусиль з відвернення ядерної загрози з боку Ірану.

Для цього на високосекретній ізраїльській станції "Дімона" були відтворені умови, що існують в іранському центрі збагачення урану Натанц.

За даними газети, американським і ізраїльським фахівцям вдалося протестувати ефективність комп`ютерного вірусу Stuxnet, який у листопаді вивів з ладу частину іранського устаткування. Тоді президент Ірану Махмуд Ахмадінежад підтвердив, що через проблеми з комп`ютерним забезпеченням робота збагачувальних центрифуг була порушена, проте він підкреслив, що щкода була мінімальною.