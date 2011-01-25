Реалізація ботнетів — загроза найближчого майбутнього

Фахівці в галузі електронної безпеки попереджають про загрозу масового поширення шкідливих програм для мобільних пристроїв.

Смартфони, які впродовж деякого часу були «острівцем безпеки», втрачають цей статус. Наприкінці грудня в Китаї було зафіксовано чи не перші випадки зараження комунікаторів з ОС Android троянською програмою Geinimi, завдання якої — не лише отримати особисті дані користувача, але і встановити віддалений контроль над пристроєм. Зловмисник може завантажувати і видаляти програми, розсилати спам, а також — і це головне — зробити смартфон частиною ботнету.

Консультант з безпеки компанії IBM Джорджія Вайдман створила аналогічну програму, яка дозволяє отримати контроль над мобільним пристроєм. Після того, як в гаджет проникли руткіти, він отримує СМС з командами від шахрая. Звичайний користувач не здатний їх виявити.

Вайдман має намір продемонструвати свою розробку на трьох різних моделях, що використовують платформу Android, хоча згалом програма здатна діяти на всіх типах смартфонів. Презентація відбудеться на конференції з проблем хакерства ShmooСon-2011, яка пройде 28-30 січня у Вашингтоні.

Як заявляє фахівець, кримінальні схеми, де використовують телекомунікаційне обладнання, стають все поширенішими. Вони дозволяють отримати реальний прибуток, а кількість пристроїв, «готових» до потенційного зараження, неухильно зростає.

Утім, швидкий і всеосяжний зомбі-апокаліпсис смартфонам поки не загрожує. Інфікувати їх не так і просто, оскільки вони мають порівняно надійний захист — поряд з основними (і, зрозуміло, надійними) джерелами поширення додатків на зразок App Store і Android Market. Крім того, у мобільних пристроїв не такі потужні, як у комп'ютерів, обчислювальні можливості, що не дозволяють кіберзлочинцям виконувати частину звичних для них завдань, говорить Вайдман.

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