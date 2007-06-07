Білл Гейтс отримав ”корочку” про вищу освіту

У четвер на 356-й церемонії вручення дипломів Гарвардського університету документ про закінчення цього навчального закладу одержав засновник компанії Microsoft Білл Гейтс, повідомляє агентство Reuters.

"Поки його товариші за навчанням гризли граніт науки, він задумав революцію, що поклала початок епосі персональних комп`ютерів", - сказав, зокрема, ректор Гарварду Стівен Хайман (Steven Hyman). "Тепер саме час, щоб alma-mater вручила йому диплом", - підсумував Хайман.

Слухаючи промову ректора, Гейтс, який став відтепер дипломованим фахівцем з юриспруденції, вдоволено посміхався і накивував.

Нагадаємо, що мільярдер вступив до Гарварда в 1973 році і був відрахований звідти через два роки. Через 32 роки після цього керівництво університету вирішило заднім числом зробити Гейтса своїм випускником, вшанувавши таким чином його особливі заслуги.

Лента.ру