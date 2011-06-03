Викрадений комп'ютер передав господареві знімки злодія

У Каліфорнії (США) поліція виявила вкрадений комп`ютер завдяки програмі, яка відправляла власникові інформацію про місце перебування злочинця і навіть його фото, передає Бі-бі-сі.

Ще до крадіжки в березні ц.р. господар встановив програму, яка відстежує точку знаходження комп`ютера. Вона також відправляє власникові фотографії, зроблені вбудованою камерою, та зображення робочого столу комп`ютера.

Коли потерпілий звернувся до поліції, він згадав про існування цієї програми. Незабаром він став одержувати знімки, на яких молодий бородань спить на дивані або сидить півроздягнений перед екраном. Крім того, господар дізнався, що бородань переглядає свою електронну пошту. Всю цю інформацію він передав до поліції, але та не робила активних дій.

Тоді власник вкраденого комп`ютера розповів про все в своєму блозі. Історія мала розголос в ЗМІ.

Журналісти подзвонили до поліції, і за кілька годин після цього поліція заарештувала 27-річного таксиста. Як пояснив затриманий на допиті, він знав, що користується краденим комп`ютером, але звинувачень у крадіжці із зломом йому не пред`явлено. Можливо, він купив крадене у викрадача.