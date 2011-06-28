США: на відеоігри поширюються гарантії свободи слова

Верховний суд США 27 червня ухвалив, що на відеоігри поширюється Перша поправка до Конституції країни, що гарантує свободу слова. Про це повідомляється в прес-релізі Entertainment Consumers Association, який надійшов до редакції Ленти.ру.

Це рішення підтримали семеро суддів, двоє проголосували проти. Таким чином, Верховний суд прирівняв відеоігри до книг, фільмів і музики. Приводом для розгляду стала спроба каліфорнійського губернатора Джеррі Брауна ввести заборону на продаж дітям відеоігор, які містять сцени насильства. Сторонами процесу виступали губернатор Браун і Американська асоціація продавців розважального програмного забезпечення.

Споживча асоціація розгорнула широку кампанію за те, щоб відеоігри визнали продуктом інтелектуальної праці, на який поширюється дія Першої поправки. Кампанія включала масові акції і збір підписів під онлайн-петицією.

Як повідомляє CNN, члени асоціації заявили, що нині чинна система вікових рейтингів є достатньою, щоб батьки самі могли скласти уявлення про зміст тієї чи іншої відеогри.

Це не перша спроба представників американської влади обмежити або заборонити продаж відеоігор зі сценами насильства. Так, американсько-канадська організація Entertainment Software Rating Board (ESRB), яка надає іграм вікові рейтинги, була створена 1994 року внаслідок слухань у Конгресі США про вплив на моральну атмосферу в суспільстві таких ігор як Mortal Kombat і Doom.