Справу про лазерні диски передали до суду

Прокуратурою Донецької області направлено до суду кримінальну справу стосовно групи осіб за фактом порушення авторського права, а також незаконного розповсюдження ними комп`ютерних програм.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області.

У повідомленні зазначається, що в ході досудового слідства було встановлено, що четверо чоловіків розробили злочинний план, згідно з яким вони налагодили незаконне масове виробництво і реалізацію контрафактної продукції, а саме комп`ютерних дисків.

Маючи в особистому розпорядженні спеціальне комп`ютерне устаткування, володіючи достатніми знаннями в області комп`ютерних технологій, обвинувачені виробляли і збували диски для лазерних систем зчитування із записаними на них програмами і аудіовізуальними творами.

Таким чином, своїми діями зловмисники порушили авторські або суміжні права власника ліцензійної продукції. Збиток, завданий правовласникам, обчислюється у розмірі 965 тис. грн.

Підсудні звинувачуються у скоєнні злочинів, передбачених ст.176 ч.3, ст.203-1 ч.2 КК України.

Суд розгляне справу по суті, зазначається у повідомленні.