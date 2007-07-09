Бренд UMC припиняє своє існування

Компанія UMC сьогодні, 9 липня, починає рекламну кампанію, що підтримує запуск нового бренду МТС в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівники компанії заявили на прес-конференції в Києве 6 липня.

За словами директора з маркетингу компанії UMC Василя ЛАЦАНИЧА, найближчим часом будуть запущені нові тарифи компанії, при цьому дату він не уточнив.

Як сказав генеральний директор компанії Павло ПАВЛОВСЬКИЙ, ребрендинг у компанії UMC вже давно проходить. Коментуючи ж питання про "якусь дату" ребрендингу, він зазначив, що "не буде однієї епохальної події, ребрендинг в Україні вже йде". "Наприклад, у нас вже почалися продажі нового тарифу в Криму", - повідомив П.ПАВЛОВСЬКИЙ.

Серед основних завдань компанії UMC після ребрендингу П.ПАВЛОВСЬКИЙ виділив підвищення якості зв`язку й обслуговування. При цьому він зазначив: "Ми не конкуруватимемо за ціною, наше завдання створити якісного оператора".

За словами П.ПАВЛОВСЬКОГО, особливу увагу компанія надаватиме сегменту контрактних абонентів, пропонуючи їм все більш широкий спектр послуг, розвиваючи програми лояльності та ін. Ребрендинг не торкнеться "юридичної особи", й ЗАТ "Український мобільний зв`язок" залишається, додав він.

Торкаючись питання фінансової підтримки ребрендингу компанії UMC, П.ПАВЛОВСЬКИЙ зазначив, що сума коштів, які будуть витрачені на ребрендинг, буде значно "скромнішою", ніж озвучено в одному з українських видань, яке оцінило витрати на ребрендинг UMC у розмірі 20 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, компанія "Мобільні телесистеми" (МТС), що володіє UMC, оголосила про ребрендинг компанії UMC. За даними президента МТС Леоніда МЕЛАМЕДА, ребрендинг мав відбутися в першій половині цього року – до кінця другого кварталу.

Довідка УНІАН. Мережа ЗАТ «Український Мобільний Зв`язок» (UMC) охоплює понад 95% території України, на якій проживає 99% населення. На 31 травня 2007 року в мережі компанії UMC працювало 9 807 базових станцій. Компанія обслуговує понад 20,42 млн. абонентів. UMC володіє ліцензіями на надання мобільного (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стаціонарного і міжнародного/міжміського зв`язку, а також надає послуги міжнародного роумінгу на п`яти континентах. Виручка за 2006 рік становила 1,49 млрд. дол.

UMC є 100% дочірньою компанією ВАТ «Мобільні Телесистеми» (NYSE: MBT), найбільшого оператора мобільного зв`язку в Росії та країнах СНД. Разом зі своїми дочірніми підприємствами ВАТ «Мобільні Телесистеми» обслуговує понад 74,64 мільйонів абонентів. Населення 85 регіонів Росії, а також Білорусі, України, Узбекистану і Туркменістану, де МТС та її дочірні підприємства мають ліцензії на надання послуг у стандарті GSM, становить понад 230 мільйонів осіб. З червня 2000 року акції МТС котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі під кодом MBT.