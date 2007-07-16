Дрезден став найбільшим 3D містом на віртуальній Землі

У Google Earth з`явилася тривимірна копія німецького міста Дрездена. Тепер адміністративний центр Саксонії є найбільшим тривимірним містом на віртуальній Землі від Google, повідомляє The Inquirer.

Модель Дрездена створена в співпраці з компаніями Virtualcitysystems GMBH і 3D Geo. На відміну від проекту 3D Warehouse, що додає в Google Earth тривимірні моделі відомих будівель і пам`ятників архітектури, модель Дрездена не обмежена соборами і будівлями парламенту - за твердженням авторів моделі, всього створено близько 150 тисяч аналогів будівель міста.

Також віртуальний Дрезден набагато більше деталізований, ніж будівлі 3D Warehouse. Якщо в останньому як моделі в більшості випадків використовуються об`єкти з однотонними текстурами і невеликою кількістю полігонів, то будівлі Дрездена представлені в "натуральному" вигляді.

Слід зазначити, що в 3D переведені тільки будівлі міста. Інші об`єкти (наприклад, мости, люди і автомобілі) не змінені і як і раніше є плоскими супутниковими фотографіями.

Лента.ру