У США мобілок і ноутбуків уже більше, ніж людей

Кількість мобільних пристроїв в США вперше в історії перевищила чисельність населення, підрахувала міжнародна асоціація бездротового зв`язку CTIA.

На сьогодні в США діють 327,6 млн мобільних телефонів, планшетних комп`ютерів і ноутбуків, що використовують мережі другого, третього і четвертого покоління, а населення США складають 315 млн осіб, передає ТСН.

Всупереч прогнозам, темпи зростання ринку мобільних пристроїв залишаються високими. Зокрема, з січня 2010 року кількість підключених до мережі мобільників, планшетів і ноутбуків зросла на 9%. Це привело і до зростання доходів: сукупний обіг ринку 1 липня 2010 року по 31 червня 2011 року збільшився на 6% і склав 164 млрд дол.

На думку дослідників, це пов`язано з розповсюдженням телефонів серед дітей і підлітків, а також зростаючим інтересом людей похилого віку до планшетних комп`ютерів.

Раніше кілька законодавців Тайваню запропонували заборонити користування мобільними телефонами в школах. Приводом для такої ініціативи стало включення Всесвітньою організацією охорони здоров`я (ВООЗ) цих пристроїв до переліку потенційних канцерогенів.