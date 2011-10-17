Велика Британія назавжди полишає старе телебачення

У Великій Британії на 24 жовтня 2012 намічене повне закриття аналогового телемовлення, повідомляє Бі-бі-сі, зазначаючи, що Північна Ірландія стане останнім регіоном країни, який відмовиться від електронної передачі. Починаючи з цієї дати, прийняти сигнал на телевізор, не підключений до супутникового чи кабельного каналу і без вбудованого цифрового тюнера, буде можливо тільки після придбання спеціальної приставки.

Представники телевізійних компаній повідомляють, що крім поліпшення якості картинки і впевненого прийому сигналу, британські телеглядачі отримають розширений комплект каналів і можливість користування сервісом телетексту.

Крім Великобританії, де аналогове телемовлення працює з 1932 р., на новий формат мовлення в 2012 р. також повністю перейде Південна Корея, зауважує РосБізнесКонсалтинг.