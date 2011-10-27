Спецслужба США пропонує банкам захист від кібератак

Агентство національної безпеки США (National Security Agency, NSA) має намір допомогти банкам Dолл-стріт надійніше захиститися від кібератак, надаючи їх керівництву розвідувальні дані про іноземних хакерів, повідомляє Reuters.

Відомство веде переговори з фінансовими організаціями про обмін інформацією щодо кіберзагроз, заявив Кіф Александер (Keith Alexander), директор агентства NSA, спеціалізація якого - електронна розвідка і криптографія. За його словами, NSA вже співпрацює в такому режимі з оборонними підприємствами.

Незважаючи на те, що держава і бізнес-сектор досягли прогресу в захисті комп`ютерних мереж, загроза з боку хакерів все одно велика, вважає Александер. Він нагадав, що за останній час мішенями хакерів ставали інтернет-компанія Google, постачальник ПЗ для Пентагону Lockheed Martin, а також компанія Nasdaq OMX Group Inc., що обслуговує комп`ютерну мережу нью-йоркського ринку цінних паперів. "Якщо їх вдалося зламати, що говорити про інших? Ми повинні змінити цю ситуацію", - цитує РІА "Новости".

NSA працює з NASDAQ над посиленням захисту від хакерів після епізоду з вторгненням зловмисників у комп`ютерну систему біржі наприкінці минулого року. Інтерес для хакерів тоді становив сервіс Directors Desk, що забезпечує обмін конфіденційною інформацією між компаніями, які торгують своїми акціями на біржі, та їх правлінням. Представник NASDAQ повідомив, що розслідування атаки триває, проте не став розкривати подробиці.

Фінансові організації Волл-стріт більше десяти років є постійним об`єктом хакерських атак, проте останнім часом вони стали більш складними і скоординованими, пише Reuters. Федеральне бюро розслідувань США вже попередило банки про можливі кіберзагрози, мета яких - викликати хаос в економічній системі країни. Представники розвідувальних відомств побоюються, що хакерські атаки можуть бути спровоковані або підтримані хакерами з-за кордону.