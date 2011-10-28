Табачник непокоїться за дітей в Інтернеті

Міністр освіти та науки, молоді і спорту Дмитро ТАБАЧНИК занепокоєний відсутністю безпеки при користуванні дітьми Інтернетом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи перед учасниками III Всеукраїнського з’їзду працівників освіти.

«Майже 45% дітей без вагань повідомляють інформацію про себе, родину, адресу, наявність цінних речей. Майже чверть періодично потрапляють на ненайкращі сайти для дорослих», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

При цьому він наголосив, що 95% батьків вважають, що навчати безпеці в Інтернеті дітей повинні вчителі, проте самі вчителі повинні до кінця року ліквідувати свою комп’ютерну малограмотність. «Тут учні самі стають вчителями», - додав Д.ТАБАЧНИК.