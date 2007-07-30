Касперський очолить лабораторію замість дружини

Колишньому подружжю Касперських, якому на двох належить більше 80% однойменної лабораторії, все важче знаходити спільну мову в бізнесі. Як стало відомо газеті «Коммерсантъ», збори акціонерів компанії 3 серпня розглянуть питання про припинення повноважень гендиректора Наталії Касперської. Замість неї цю посаду збирається посісти Євген Касперський.

Газета.ру