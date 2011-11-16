Microsoft готує аналог Google+

Корпорація Microsoft тестує власну соціальну мережу, що має назву Socl. Як стало відомо виданню The Verge, зовні сервіс мало чим відрізняється від інших популярних соцмереж. Як в Google + і Facebook, інтерфейс Socl розділений на три колонки: у лівій розташована основна навігація, у правій — соціальні функції, а посередині — новинний потік.

The Verge зазначає, що в «традиційне» поле у ​​верхній частині сторінки можна вводити не тільки оновлений статус, але й пошукові запити — в останньому випадку знайдені Bing результати зможуть прокоментувати друзі. У Socl також присутній відеочат, де, як і в «ВідеоЗустрічах» Google +, можна спілкуватися з кількома користувачами одночасно.

На відміну від Facebook і Google +, у Socl не можна створювати групи або списки, що складаються з певних друзів. Це означає, що «пошукові» статусні повідомлення буде видно всім користувачам. Сайт майже цілком побудований на HTML5, плагіни Flash і Silverlight не використовуються. Інші подробиці про нову соцмережу не повідомляються. Чи планує Microsoft відкривати Socl для широкої аудиторії, поки невідомо.

Про те, що Microsoft готує власний соціальний проект, стало відомо в липні, коли за адресою socl.com став доступний стартовий екран Tulalip (від цієї назви, ймовірно, в результаті вирішили відмовитися). Посилань на реєстрацію в соцмережі не було — користувачам пропонувалося авторизуватися через Facebook або Twitter.

Проте, незабаром весь вміст сайту було замінено словами: «Дякуємо, що зайшли. Socl.com — це внутрішній проект команди Microsoft Research, який був опублікований в Інтернеті помилково. Ми не хотіли, чесно».

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