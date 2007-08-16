Інтернет - новий Афганістан

У доповіді нью-йоркської поліції щодо загрози ісламського екстремізму інтернет був названий новим полем битви проти терористів. Коментуючи випуск доповіді, комісар поліції Нью-Йорка Реймонд Келлі назвав Глобальну мережу "новим Афганістаном", повідомляє агентство Reuters.

Згідно з текстом доповіді, інтернет розглядається поліцейськими як загроза через те, що завдяки Мережі у екстремістів є можливість вільно поширювати свою ідеологію і схиляти мешканців західних країн до протиправних дій.

Як одне з основних завдань правоохоронних органів у доповіді названі ідентифікація екстремістів і запобігання загрозам безпеці усередині країни. Яким чином поліція збирається боротися з "мережевою загрозою" не уточнюється.

Згідно із спостереженням поліцейських, існує 4 етапи перетворення доброчесного американця на небезпечного екстреміста: пре-радикалізація, самоідентифікація, засвоєння радикальних ідей і "джихадизація", причому інтернет в даному випадку всіляко сприяє цим метаморфозам.

Серед базових причин зміни світогляду були названі втрата роботи, смерть близьких родичів, відчуженість, дискримінація та міжнародні конфлікти за участю мусульман. На думку поліцейських, перетворення мешканців західних країн на екстремістів не пов`язане із стражданнями, відчуттям відчаю або бажанням помсти.

Лента.ру