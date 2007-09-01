Супутникове угруповання Росії до кінця року перевищить 100

Російське супутникове угруповання до кінця 2007 р. становитиме 103 космічних апарати (КА). Про це журналістам повідомив керівник Федерального космічного агентства (Роскосмос) Анатолій Пермінов. За його словами, наразі російське супутникове угруповання становлять 95 КА. При цьому А.Пермінов зазначив, що частка запусків російських КА збільшилася з 25% в 2004 р. до 60% в 2007 р. Також глава Роскосмосу додав, що відповідно до стратегії агентства, до 2040 р. кількість запусків КА буде збільшуватися.

Стратегія розвитку Роскосмосу до 2040 р. передбачає три етапи. Зокрема, до 2015 р. планується закінчити складання російського сегменту Міжнародної космічної станції і перетворити МКС на лабораторний комплекс. Крім того, планується здійснити запуск космічної пілотованої системи. У 2025 р. передбачається проведення експедиції на Місяць, після 2035 р. - польоти на Марс.

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