Чорнобильська АЕС будуватиме новий ”саркофаг” зверху над старим

20:54, 12 вересня 2007
Наука та IT
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Договір підпишуть у понеділок

17 вересня буде підписано контракт між французьким консорціумом Novarka та ДСП «Чорнобильська АЕС» щодо будівництва нового безпечного конфайнмента (НБК) над об`єктом «Укриття».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у Києві Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Жан-Поль ВЕЗІАН.

За його словами, підписання контракту відбудеться в Чорнобилі.

З французької сторони його має підписати державний секретар з питань підприємництва і зовнішньої торгівлі Ерве НОВЕЛЛІ.

Говорячи про відносини України з ЄС, Посол зазначив, що Франція розглядає відносини України з ЄС в рамках Європейської політики сусідства. Він зазначив, що у другому півріччі 2008 року Франція головуватиме в Європейському Союзі, і за цей час буде остаточно опрацьовано посилену угоду про співпрацю між Україною і ЄС. За словами Ж.-П.ВЕЗІАНА, якщо Україна до цього часу приєднається до Світової організації торгівлі, то ця угода також стосуватиметься зони вільної торгівлі.

Посол також відзначив позитивні тенденції у економічній співпраці між Україною і Францією та у інвестиційній політиці. За його словами, якщо у 2005 році Франція була на 21 місці за рівнем інвестицій в Україну, то на сьогодні вона посідає 8 позицію. За його словами, французькі інвестиції в Україні становлять близько 935 млн. євро.

Ж.-П.ВЕЗІАН також зазначив, що французьке посольство в Україні намагається спростити отримання французьких віз українським громадянам. На сьогодні будується більша кількість приміщень для прийому громадян, які звертаються по отримання французької візи.

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