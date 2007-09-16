За участі Віктора Ющенка відбудеться церемонія підписання контрактів між ЧАЕС і Novarka

17 вересня о 12-00 у залі державних заходів Секретаріату Президента України відбудеться церемонія підписання контрактів між: Чорнобильською атомною електростанцією та французьким концерном Novarka щодо будівництва нового об’єкта «Укриття»; ЧАЕС та американським концерном Holtek щодо будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива - 2 (СВЯП–2). На церемонії будуть присутні Президент України Віктор Ющенко та президент ЄБРР Жан Лем’єр.

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