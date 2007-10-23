Hitachi випустить свій ”найтонший в світі телевізор” раніше за всіх

Компанія Hitachi найближчим часом почне продаж найтонших у світі (з представлених на ринку) рідкокристалічних телевізорів. Анонсована Hitachi серія телевізорів, товщина яких становитиме 3,5 сантиметра, надійде в продаж у середині грудня 2007 року, повідомляється на сайті Engadget.

Варто зауважити, що абсолютний рекорд товщини РК-телевізорів належить відучора компанії Samsung. Корейська компанія анонсувала випуск РК-телевізора з діагоналлю в 40 дюймів завтовшки лише в 1 сантиметр.

Wooo UT з дисплеями в 42 і 37 дюймів (моделі V-42 і V-37, відповідно) підтримуватимуть здатність до 1080p (1920x1080 при прогресивній розгортці). Тридцятидводюймова модель V-32 здатна тільки на 720p (1280x720 при прогресивній разгортці). Усі три моделі мають порти HDMI і D-Sub (для підключення комп`ютера), кут огляду новинок - 178 градусів, яскравість - мінімум 450 кандел на квадратний метр.

V42 надійде в продаж пізніше решти всіх моделей лінійки - в квітні 2008 року, його вартість поки що не оголошена. V-37 і V-32 з`являться в магазинах вже цього грудня за ціною від 2000 до 3750 доларів.

Лента.ру