Іран провів збагачені уранові паливні таблетки для реактора, що будується, на важкій воді, повідомляє Associated Press з посиланням на іранське офіційне агентство IRNA, яке цитує слова віце-президента країни і голови Організації з атомної енергетики країни Голам-Рези Агазаде.

"Паливні таблетки для 40 Мвт дослідницького реактора в Араку були виготовлені", - заявив Г.Р.Агазаде.

Високопоставлений чиновник також повідомив, що Іран уже провів випробування паливних таблеток, створених на об`єкті з виробництва ядерного палива в Ісфагані.

Якщо ця заява відповідає дійсності, це свідчить про те, що Іран зміг завершити повний цикл створення ядерного палива.