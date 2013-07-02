Ракета на Байконурі вибухнула одразу після старту

Ракета-носій "Протон-М" з розгінним блоком ДМ-03 і трьома російськими навігаційними космічними апаратами "Глонасс-М", яка стартувала з Байконура, вибухнула на десятій секунді старту.

Запуск ракети з трьома супутниками транслювався в прямому ефірі телеканалу "Росія 24". "Під час пуску ракети-носія сталася нештатна ситуація", - сказав РІА "Новости" співрозмовник у ракетно-космічній галузі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter