Харківський завод Малишева хоче виробляти танки самостійно

Про це повідомляє сайт ДК Укрспецекспорт.

«Завод імені В.Малишева реалізує курс на зменшення залежності від зовнішніх постачальників і створення в Харкові самостійного танкового виробництва», - заявив генеральний директор підприємства Вадим Федосов.

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На його думку, максимальне замикання виробництва на себе дозволить побороти неефективність та інертність ще й внутріспілкової міжвиробничої кооперації.

«Ми маємо намір освоїти на заводі виробництво гармат, гусениць, катків та інших виробів. Це дозволить уникнути залежності від імпортної складової. Розраховуємо зайнятися танковою електронікою, тепловізійною технікою, розробкою програмних засобів», - сказав Федосов.

В даний час завод продовжує випускати танки «Оплот». Наразі п'ять танків для Королівства Таїланд перебувають у завершальній стадії готовності.