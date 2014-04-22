Google, Youtube та Wikipedia потрапили до списку найбільш відвідуваних інтернет-ресурсів березня в Україні

Список найбільш відвідуваних інтернет-ресурсів (доменів) користувачами Інтернет в Україні в березні 2014 року очолила пошукова система Google, говориться в повідомленні прес-служби Інтернет асоціації України (ІнАУ).

Згідно з повідомленням, у дослідженні, проведеному агентством InMind на замовлення асоціації, взяли участь 5 тис. інтернет-користувачів зі всієї України віком старше 15 років.

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За даними дослідження, середнє значення денної частки аудиторії (середньоденна частка) в березні у google становило 51% відвідувачів. Далі в рейтингу розташувалися домени: vkontakte (середньоденна частка – 50%), mail.ru (37%), odnoklassniki (32%), yandex (30%), youtube.com (27%). У решти доменів середньоденна частка становила менш як 20%.

У рейтингу доменів, ранжованих за охопленням користувачів (частки людей серед цільової аудиторії, які відвідували ресурс принаймні один раз за місяць), також лідирував google. На частку цього ресурсу припало 71% користувачів. Друге місце в цьому рейтингу розділили домени vkontakte і mail.ru (по 66%), далі слідують: youtube.com (60%), yandex (59%), odnoklassniki (48%), wikipedia.org (47%). У решти інтернет-ресурсів охоплення становить менш як 40% аудиторії.

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При цьому в дослідженні ресурси google.com.ua, google.com, google.ru та інші були об'єднані в ресурс google. Також були об'єднані: Yandex.ua, yandex.ru, уа.ru - в yandex; Odnoklassniki.ru, odnoklassniki.ua - в odnoklassniki; Vkontakte.ru, vk.ru - в vkontakte.

Охоплення сайтів соціальних мереж вищий, ніж зареєстрована в них кількість користувачів: він включає також факти заходження на будь-які сторінки мережі незареєстрованих користувачів. Якщо користувач має два або більше відвідин ресурсу, в охопленні він враховується один раз.

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Довідка УНІАН. Компанія InMind – дослідницьке агентство повного циклу, представник міжнародної мережі Factum Group в Україні; надає повний спектр послуг у галузі маркетингових досліджень і консалтингу.

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