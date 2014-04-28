У Росії хочуть створити власний інтернет «Чебурашка»

У Раді федерації РФ запропонували створити в Росії власний інтернет і назвати його «Чебурашка».

Як передає РІА «Новости», з такою ідеєю виступив член Ради федерації Максим Кавджарадзе.

«Нам треба подумати над тим, щоб створити свою власну внутрішньоросійську інформаційну систему, щоб піти з-під крила США, інакше триватиме просочування інформації», - заявив сенатор на засіданні свого комітету з конституційного законодавства під час обговорення закону про статус блогерів.

Кавджарадзе вважає, що Росія могла б створити таку мережу з країнами ОДКБ (Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизія, Таджикистан) або з державами Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

«У нас прем'єр-міністр і в Facebook, і в Twitter, і всі зараз стали в соціальних мережах сидіти і розповідати, де вони були і куди ходять. Адже хтось на серверах накопичує цю інформацію», - відзначив Кавджарадзе.

Він вважає, що створення такої автономної мережі - питання інформаційної безпеки «цілої країни, яка піддається інформаційним атакам, кібератакам, а також спробам розколоти суспільство». Сенатор вважає, що кошти для створення такої системи можна знайти в регіональних бюджетах.

«Як ми назвемо цю інформаційну систему - не важливо, "Крокодил Гена" чи "Чебурашка", останнє навіть краще, оскільки "Чебурашки" ні у кого немає», - сказав Кавджарадзе.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно президент РФ Путін заявив, що інтернет є спецпроектом ЦРУ.



