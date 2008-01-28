Nokia купить норвезьких програмістів

Фінська компанія Nokia заявила про готовність заплатити понад 150 мільйонів доларів за норвезьку Trolltech, повідомляється в прес-релізі двох фірм. Угода вже схвалена власниками 66,43 відсотка акцій. За кожну акцію Nokia заплатить по 16 норвезьких крон (2,94 долара США).

Головними продуктами Trolltech є бібліотека Qt, яка була використана при розробці популярної віконної системи KDE, і платформа Qtopia для пристроїв, що працюють на базі Linux.

Очікується, що Nokia використовує розробників Trolltech для створення інтернет-додатків, які працюватимуть як на мобільних телефонах, так і на PC.

Рішення Trolltech вже використовуються в 10 мільйонах пристроїв, включно із стільниковими телефонами, відеофони і медіаплеєри. Бібліотеку Qt використовують програми Skype, Google Earth, Adobe Photoshop Elements та інші.

Лента.ру