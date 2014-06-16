Вчені виявили в мантії Землі достатньо води для трьох Світових океанів

На дослідження учених, опубліковане в журналі Science, в скороченій версії на сайті New Scientist, посилається Лента.ру.

За даними, отриманим вченими, вода міститься на глибині близько 700 кілометрів від поверхні Землі в породі рингвудит в мантії. Вміст води перевищує обсяг трьох земних Світових океанів. Дослідники спостерігали понад 500 землетрусів, від яких дві тисячі сейсмографів зафіксували акустичні коливання. Їхній характер і тривалість свідчать на користь того, що породи, що їх проводять, насичені водою.

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Рингвудит - модифікація олівіну з підвищеним вмістом води. Сам мінерал утворюється при високих температурах і міститься у великій кількості в мантії Землі. Сейсмографи вчених дозволили встановити існування перехідного шару між олівіном у верхній мантії та більш глибокими шарами мантії, який складається, імовірно, з рингвудита, з якого під дією високого тиску виділяється вода.

Відкриття вчених підтверджує те, що вода утворилася на ранніх етапах утворення Землі глибоко в її надрах, а не в результаті бомбардування поверхні планети кометами, як вважалося раніше.