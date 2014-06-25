Астрономи виявили зірку у вигляді алмазу розміром з Землю

22:12, 25 червня 2014
Наука та IT
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За припущеннями вчених, вік об'єкта приблизно дорівнює віку Чумацького Шляху і складає близько 11 млрд років. 

Space.com

Дослідниками з Університету Вісконсін-Мілуокі був виявлений білий карлик розміром з Землю - холодна і темна зірка, яка являє собою алмаз, повідомляє ТСН.ua із посиланням на Space.com.

Небесне тіло знаходиться за 900 світлових років від нашої планети в напрямку сузір'я Водолія. За припущеннями вчених, вік об'єкта приблизно дорівнює віку Чумацького Шляху і складає близько 11 млрд років.

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Як пише Space.com, білий карлик отримав позначення PSR J2222-0137, а компанію йому складає пульсар, який був виявлений вченими раніше.

Астрономи змогли знайти холодну зірку (її температура становить 2700 градусів за Цельсієм) за допомогою радіотелескопу Грін-Бенк (Green Bank Telescope, GBT) в Західній Вірджинії, США. 

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Згідно з гіпотезою, подібні зірки не є рідкістю, проте через малу світність виявити їх важко. "Це дійсно вражаючий об'єкт", - наголосив Девід Каплан з Університету Вісконсін-Мілуокі.

Білі карлики - компактні зірки з високою щільністю, позбавлені власних джерел термоядерної енергії. Такі зірки починають свою еволюцію як оголені вироджені ядра червоних гігантів, що скинули свою оболонку.

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